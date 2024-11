Les compositions probables de OM-AJ Auxerre

La 11e journée de Ligue 1 s’ouvre ce soir avec la rencontre entre l’OM et Auxerre à 20h45 au Vélodrome. Vainqueur à Nantes le week-end dernier, le club phocéen s’est bien remis de sa claque reçue à domicile il y a deux semaines par le PSG et aborde ce nouveau match à domicile avec plus de confiance. 2e à 6 points du leader, Marseille a là une bonne occasion de mettre la pression sur ses adversaires directs, Monaco et le LOSC avant tout. Attention à l’AJA tout de même, qui après un début de saison compliqué, commence à trouver un rythme de croisière intéressant. Les hommes de Christophe Pelissier surfent sur une série de 3 matchs sans défaite et restent sur une brillante victoire 4-0 sur Rennes.

La suite après cette publicité

En l’absence de Cornelius et d’Harit, Roberto De Zerbi devrait organiser un 4-3-3 avec Rulli dans le but, protégé par une défense dans laquelle Balerdi serait associé à Brassier en charnière. Murillo à droite et Merlin à gauche occuperait les côtés. Dans l’entrejeu, Rabiot enchaînerait aux côtés du solide Höjbjerg en pointe basse, et d’Ismaël Koné, l’international canadien. Devant, Greenwood prendrait place sur le flanc droit afin d’épauler Rowe, aligné à gauche, et Maupay. L’ancien Niçois serait à nouveau préféré à Wahi. En face, les Auxerrois prépareraient un système assez défensif en 5-4-1 où Léon dirigerait une défense composée de droite à gauche de Hoever, Raveloson, Osho, Akpa et Mensah. Le duo Owusu-Danois gérerait l’axe du milieu, tandis que Perrin démarrerait à droite. Le déjà quadruple buteur en championnat Traoré sera vraisemblablement titulaire à gauche, en soutien de Sinayoko en pointe.

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de

bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10. Une victoire 2-0 de l’OM face à Auxerre vous rapporte jusqu’à 690€.