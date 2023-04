OL : Jeffinho juge ses débuts en Ligue 1

La suite après cette publicité

En clôture de la 32e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais, septième et toujours dans la course à l’Europe, accueille l’Olympique de Marseille, dauphin du PSG. Avant ce choc décisif pour les deux formations, Jeffinho, arrivé en provenance de Botafogo lors du mercato hivernal, s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour l’ailier gauche brésilien de dresser un premier bilan au sein du club rhodanien.

«Cela se passe bien. Au début j’avais un peu peur, je me disais que j’allais avoir froid par rapport au Brésil. Maintenant je me sens bien depuis l’arrivée de ma mère, de ma fille et de mon amoureuse», a tout d’abord lancé le natif de Volta Redonda avant d’évoquer les difficultés du championnat de France et ses axes d’amélioration. «Je pense qu’il n’y a pas autant de contacts au Brésil. Ici j’ai besoin de force, de physique. Je m’adapte du mieux possible pour être au top de ma forme, ça prend un peu de temps. On a tous besoin de progresser. Moi c’est la force, la puissance et la condition physique. Je n’avais pas de vraie préparation avant d’arriver donc cela demande du temps».

À lire

OL : une première longue absence pour Jeffinho !

Jeffinho veut enchaîner !

Passeur décisif lors de la victoire face aux Toulousains, le week-end dernier, Jeffinho (23 ans) a d’ailleurs profité de cette rencontre face aux journalistes pour envoyer un message à son entraîneur, Laurent Blanc. «Ma préférence est à gauche, car j’aime rentrer à l’intérieur. Mais jouer à droite ne me déplaît pas, je suis à la disposition des choix tactiques du coach. Je me suis senti bien contre Toulouse. J’ai provoqué ce penalty et j’ai pu retrouver de la confiance. Je suis resté à gauche, Rayan (Cherki) à droite, et on a réussi à gagner. C’est le plus important». Une évolution également saluée par son entraîneur, en conférence de presse. «Jeffinho nous amène de la concurrence devant, oui. Son adaptation a été compliquée, il n’a fait que courir au début, il a dû se dire qu’il avait signé dans un club d’athlé ! C’est pas facile mais on était obligés, il n’avait rien dans le moteur. Aujourd’hui c’est mieux, il arrive à mieux tenir le coup et il amène de la concurrence avec d’autres jeunes joueurs, c’est très bien.»

La suite après cette publicité

Avouant, par ailleurs, que John Textor - grand artisan de son arrivé à l’OL - serait là pour lui en cas d’adaptation délicate, l’attaquant des Gones a même reconnu qu’un éventuel retour au Brésil pourrait être envisagé. «J’ai discuté avec John Textor avant de venir. Il m’a dit que si jamais ça n’allait pas, il serait là pour moi, pour mon adaptation et que si je voulais revenir au Brésil, il m’écouterait pour rendre cela possible». Auteur d’un but et d’une passe décisive toutes compétitions confondues, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2027 compte cependant bel et bien s’imposer à l’OL.

Gêné par une blessure à ses débuts, Jeffinho, auteur de 5 petites apparitions, veut désormais enchaîner, et ce malgré la concurrence symbolisée par les très belles performances de Bradley Barcola, étincelant depuis le début de l’année 2023. «Je connais cette lutte entre moi et Bradley (Barcola) mais c’est sain. Le staff prend les décisions. Moi je veux jouer cette rencontre mais il n’y a pas de rivalité entre lui et moi, ce n’est pas de ma responsabilité mais celle du coach de faire des choix». Avant un sprint final déterminant pour l’OL, Jeffinho a, quoi qu’il en soit, à cœur d’apporter sa pierre à l’édifice.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 2 Marseille 64 31 19 7 5 57 30 27 7 Lyon 50 31 14 8 9 49 34 15

Pour cet Olympico, Parions Sport en Ligne vous offre 10€ sans dépôt avec le code FML1 ainsi qu’un bonus de bienvenue jusqu’à 90€ en freebets. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur une victoire 2-1 de l’OM face à l’OL (cotée à 8,90) pour tenter de remporter 89€.