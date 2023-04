Coupe Gambardella : Monaco s’impose en finale face à Clermont

Avant la grande finale de Coupe de France entre Nantes et Toulouse ce samedi soir, le Stade de France accueillait une autre finale, celle de la Coupe Gambardella, l’équivalent de la coupe nationale pour les jeunes (U-19) entre Clermont et Monaco. Lors des demi-finales, les Auvergnats ont disposé des jeunes Rennais aux tirs au but (2-2, 5-4 tab). De leur côté, les Monégasques sont allés s’imposer sur la pelouse de Pau (0-2). Après plusieurs premières minutes à l’avantage des joueurs du Rocher, Bouabre récupérait une relance hasardeuse des Clermontois et transmettait à Tincres mais c’est le poteau qui venait stopper la tentative de l’attaquant monégasque (4e).

Tandis que Monaco multipliait les occasions devant le but adverse par l’intermédiaire de Tincres, qui trouvait la faille mais l’arbitre signalait une position de hors-jeu de Sinate en amont de l’action (6e), puis le latéral monégasque faisait briller Ramousse (8e). Alors que Bouabre ratait de peu la lucarne du gardien adverse (13e), Clermont ouvrait finalement le score, totalement contre le cours du jeu. Pages venait mettre son corps en opposition pour pousser le ballon au fond des filets sur un corner frappé par Cantero (15e, 1-0). Malgré ce coup dur, les Monégasques se remettaient tout de suite à attaquer pour refaire leur retard. Et sur un nouveau mouvement de grande qualité, Tincres trouvait Benama qui égalisait avec l’aide de la barre transversale (22e, 1-1).

Monaco remporte sa 5ème Coupe Gambardella

Les Monégasques continuaient de mettre une pression considérable sur la défense de Clermont et Tincres venaient mystifier toute l’arrière-garde des Auvergnats avec un slalom dévastateur pour renverser la situation (23e, 2-1). Les Clermontois perdaient totalement le contrôle quand le premier buteur de cette rencontre venait faucher Michal dans sa surface. L’arbitre ne bronchait pas et sifflait pénalty. Heureusement pour le suspens, Ramousse stoppait la tentative de Benama pour garder en vie son équipe (34e). Après ce gros coup de chaud, le rythme de la partie retombait drastiquement. Au retour des vestiaires, après un coup franc très bien placé mais mal négocié par Clermont (50e), Bouabre venait faire le break pour Monaco (57e, 3-1).

Mais seulement quelques minutes plus tard, les Clermontois relançaient la fin de la rencontre grâce à la réduction du score de Chastang après un coup franc de Cantero mal renvoyé par la défense monégasque (65e, 3-2). Alors que les deux entraîneurs procédaient à plusieurs changements, la rencontre tombait dans un faux rythme. Après une erreur de Ramousse, Cabral venait sceller la victoire de Monaco en marquant dans le but vide (81e, 4-2). Cette nouvelle réalisation tuait les dernières velléités offensives de Clermont qui n’arrivait plus à se projeter vers l’avant. Grâce à cette belle victoire, les Monégasques remportent la 5ème Coupe Gambardella de leur histoire. Seul Auxerre fait mieux avec 7 titres dans la compétition.