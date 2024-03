JO, Rennes : la FFF étonnée de la prise de parole de Florian Maurice

Constituer le groupe olympique va être une tâche bien ardue pour Thierry Henry dans les prochains mois. Alors que les clubs étrangers, comme le Real Madrid, ont déjà fait part à la FFF de leurs réticences à lâcher leurs joueurs pour les Jeux Olympiques, voilà que la Ligue 1 commence à suivre également cette tendance. Hier en conférence de presse, le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, s’est opposé à laisser plusieurs de ses joueurs pour l’équipe de France olympique. Une décision qui surprend au sein de la Fédération selon L’Équipe. Les dirigeants du football français avaient essayé de convaincre en amont les clubs sur la nécessité de laisser leurs joueurs pour les JO de Paris.

En automne dernier, comme le rapporte le quotidien français, la FFF avait réuni les présidents et actionnaires des clubs pour leur signaler l’importance de l’événement. Le discours portait sur le fait que des Jeux en France ne se réalisaient qu’une fois par siècle et que l’intérêt national primait sur celui des clubs et de la Ligue 1 pour cette période. Un message qui semblait être passé et validé par les clubs jusqu’à cette déclaration hier du club rennais. Il s’agit maintenant pour la Fédération de négocier avec les clubs pour laisser à Thierry Henry le plus de latitude et éviter de revivre une fronde des clubs comme en 2021 à Tokyo.