OL : Paulo Fonseca a fondu en larmes

Quelques heures après la lourde sanction infligée à Paulo Fonseca, suspendu 9 mois après son comportement menaçant envers Benoît Millot, l’Olympique Lyonnais se déplaçait en Roumanie, ce jeudi, pour y défier le Steaua Bucarest dans le cadre des 8es de finale aller de la Ligue Europa. Dominés dans les premiers instants, les Rhodaniens ont finalement pris l’avantage par l’intermédiaire de Nicolas Tagliafico.

Le coach lyonnais laisse échapper quelques larmes après que tout le groupe lyonnais soit venu célébrer avec lui 💫#FCSBOL | #UEL pic.twitter.com/6XMJl7hlfX — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 6, 2025

Un but célébré avec le technicien lyonnais qui n’a pas pu cacher son émotion. Les larmes aux yeux, l’ancien coach de l’AC Milan a certainement du penser à la suite des événements, lui qui ne pourra plus être présent aux côtés de ses joueurs dans les prochains mois. Pour rappel, Paulo Fonseca est interdit d’accès au vestiaire jusqu’au 15 septembre et interdit de banc jusqu’au 30 novembre.