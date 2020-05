MU : Paul Pogba donne des nouvelles

Paul Pogba est, comme souvent, au cœur des rumeurs mercato, alors que le Real Madrid et la Juventus souhaitent l'attirer dans leurs rangs cet été. Mais surtout, le champion du monde n'a toujours pas foulé les pelouses en 2020. Dans un entretien accordé au site officiel de Manchester United, il en a dit plus sur son état de forme et sur la façon dont il traverse cette pandémie de coronavirus.

« Je peux faire certains entraînements, un peu de course, un peu de vélo, je peux aller dehors aussi et travailler avec le ballon. Je fais tout ça pour m'occuper et pour rester en forme. Nous devons rester motivés, nous n'avons pas le choix, on ne sait pas combien de temps cette période (sans football) va encore durer, mais j'ai encore des objectifs en tête et un jour, cette pandémie prendra fin. Quand on pourra revenir sur les terrains, il faudra être prêt [...] En ce qui me concerne, cela fait longtemps que je n'ai pas joué, je veux juste pouvoir retrouver les terrains », a lancé le milieu de terrain de 27 ans. Comme nous tous, La Pioche a faim de football !