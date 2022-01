Coupe d'Italie : l'AS Roma vient à bout de Lecce et file en quarts de finale

À l'occasion des huitièmes de finale de la Coupe d'Italie, l'AS Rome, septième de Serie A, accueillait Lecce, pensionnaire de deuxième division, ce jeudi soir à 21 heures. Au Stadio Olimpico, les hommes de José Mourinho se présentaient dans la peau du grandissime favori et s'avançaient en 4-2-3-1 avec Tammy Abraham aligné à la pointe de l'attaque romaine. De son côté, Marco Baroni optait quant à lui pour un 4-1-4-1 où l'ancien milieu toulousain Alexis Blin prenait place dans l'entrejeu des Salentini. Une rencontre que la Louve allait très mal débutée. Peu après le quart d'heure de jeu, Lecce créait en effet la sensation quand Arturo Calabresi permettait aux siens d'ouvrir le score (0-1, 16e).

La suite après cette publicité

Décisif sur son seul tir cadré du premier acte, l'actuel cinquième de Serie B se faisait malgré tout reprendre juste avant la pause sur un but du jeune défenseur central Marash Kumbulla (1-1, 40e). Dos à dos à la pause, les deux formations se neutralisaient au retour des vestiaires, mais, à l'heure de jeu, la rencontre basculait. Dans un premier temps, Tammy Abraham, sur un service de Henrikh Mkhitaryan, remettait la Roma devant (2-1, 54e) avant que Mario Gargiulo ne voit rouge après deux cartons jaunes reçus en l'espace de deux minutes (60e, 62e). En infériorité numérique, Lecce ne trouvait plus le moyen de faire son retard et l'AS Roma parachevait même son succès par l'intermédiaire de Shomurodov, auteur du troisième but sur une nouvelle passe décisive de Mkhitaryan (3-1, 81e). Avec ce succès, les Romains valident ainsi leur place en quarts de finale de cette Coupe d'Italie et accueilleront l'Inter Milan le 9 février prochain (20h).

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de l'AS Roma

Le XI de Lecce