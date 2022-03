Manchester United : le FC Barcelone entre dans la danse pour Marcus Rashford

La suite après cette publicité

Marcus Rashford à Manchester United, ou quand l'histoire d'amour tourne au vinaigre. Formé par les Red Devils, l'attaquant désormais âgé de 24 ans a longtemps porté de nombreux espoirs sur ses jeunes épaules, décevant rarement et impressionnant souvent, que ce soit de régularité, de maturité ou encore de sérénité. Depuis le début de l'exercice 2021-2022, force est de constater que c'est beaucoup plus compliqué.

L'international anglais aux 12 buts en 46 capes avec la tunique des Three Lions n'a en effet trouvé le chemin des filets qu'à 5 reprises cette saison, distillant également 2 passes décisives. Surtout, Marcus Rashford n'a été titularisé que 14 fois cette année (24 rencontres disputées au total), même s'il a raté les premières semaines de compétition en raison de son opération de l'épaule après l'Euro 2020.

Rashford aime le Barça

La solution pourrait alors passer par un départ d'Old Trafford dès ce mercato estival 2022. Sport assure ce samedi que le principal protagoniste désire quitter MU cet été et qu'il espère rejoindre le FC Barcelone. Les Blaugranas visent eux le recrutement d'Erling Haaland, mais la pépite norvégienne pourrait rejoindre l'ancien club de son père, Manchester City. Le Barça devrait alors se tourner vers d'autres cibles.

Parmi celles figurant sur les tablettes de la direction catalane, Marcus Rashford fait donc partie des pistes sérieuses étudiées. D'autant plus que son contrat avec Man United expire en juin 2023, et qu'il ne lui restera donc plus qu'une année de contrat l'été prochain. Le coût de l'opération et les émoluments réclamés par Rashford seront importants dans ce dossier, alors que le PSG ou même Arsenal surveillent aussi sa situation de très près.