Le FC Barcelone fonce sur la révélation du Maroc, Cristiano Ronaldo pousse son sélectionneur dehors

Le Barça fonce sur une révélation du Maroc au Mondial

On va parler d’Azzedine Ounahi. L’Angevin de 22 ans a impressionné le monde entier pendant cette Coupe du Monde. Le numéro 8 a captivé Luis Enrique et plaît beaucoup au FC Barcelone pour ce mercato. Les dirigeants blaugranas le voient comme une option «low cost» très intéressante et ils vont discuter avec son agent pour éviter les enchères face à d’autres clubs. De plus, le Marocain ne devrait pas demander un salaire trop élevé, une véritable bonne affaire. Le président d'Angers n'exclut pas de vendre Ounahi dès janvier. D’après Sport, si Sergio Busquets décide de quitter le Barça, Xavi est clair : son remplaçant devrait être le milieu de terrain de la Real Sociedad, Martin Zubimendi. Jordi Cruyff le pense aussi et, à eux deux, ils espèrent convaincre le conseil d'administration de faire un effort pour le recruter.

Le Portugal va dire adieu à Fernando Santos

Au Portugal, Fernando Santos est poussé vers la sortie par la plupart des quotidiens sportifs portugais. Pour O Jogo : «la fin est inévitable». À la tête de l'équipe nationale depuis 2014, il est déjà celui qui est en poste depuis le plus longtemps. Mais les journalistes du pays appellent «au changement après ses résultats décevants et sa mauvaise gestion des adieux de CR7». D’après Record, la fédération portugaise va organiser une réunion avec le sélectionneur pour discuter de son avenir, mais le journal pense que le sort de Santos est déjà scellé. Enfin, A Bola met en avant dans son édition du jour la dernière brouille entre Ronaldo et Santos, juste après la défaite contre le Maroc. Tout le clan Ronaldo s’en est pris à lui sur les réseaux sociaux et CR7 a ignoré son coach au moment de quitter la pelouse. Ce n’est pas tout, sur son Instagram, le capitaine portugais remercie les fans, fait l'éloge de ses coéquipiers, mais ne mentionne pas l'entraîneur. Pour A Bola, il ne l’a pas fait par hasard, il a fait son choix pour le futur du Portugal.

Le match France-Maroc est déjà lancé !

Dans 7 jours, la Coupe du Monde 2022 sera terminée, et la France est toujours en course pour la victoire finale. Le prochain défi pour les Bleus sera de battre la surprise de ce Mondial, la vaillante équipe du Maroc. Ce matin, L'Équipe met en avant le duel fratricide entre Mbappé et Hakimi. En club, les deux amis sont comme deux frères, on a pu le voir pendant la compétition, le Français s’est rendu à l'hôtel des Marocains pour féliciter son acolyte pour sa qualification en quarts de finale, mais mercredi, ils seront adversaires. Et un peu partout dans le monde, on espère que les Lions de l’Atlas se hisseront en finale pour écrire l’histoire du football. Les journalistes de La Gazzetta dello Sport estiment qu’ils sont capables de battre tout le monde avec leur «jeu moderne insufflé par Hakimi, Ziyech, Amrabat et le voltigeur Bounou.» Le média marocain Le Matin s’est demandé «pourquoi le Maroc est devenu la coqueluche de la planète foot». Et bien, c'est simple, ce sont grâce à leurs valeurs : le dépassement de soi, l’attachement à la famille, l’altruisme et la camaraderie. Mais le média espagnol Marca lance un avertissement aux Marocains, il va falloir se méfier d’Antoine Griezmann. Le milieu créateur des Bleus est en feu, pour les journalistes du quotidien, quand la France est en difficulté c’est là qu’il est le meilleur et se démarque.