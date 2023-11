PSG - AS Monaco : Gianluigi Donnarumma a encore fait des siennes !

5, c’est la note attribuée par la rédaction FM à Gianluigi Donnarumma après le succès probant (5-2) du PSG contre l’AS Monaco en ouverture de la 13e journée de Ligue 1. Et pour cause. Si le club de la capitale, plus que jamais leader du championnat, s’est largement imposé face à un concurrent direct au titre final, le dernier rempart italien s’est lui offert une soirée contrastée. Capable du meilleur sur sa ligne - avec plusieurs parades décisives (11e, 45e, 47e, 90e) comme du pire dans ses relances, l’ancien gardien de l’AC Milan a ainsi relancé le débat sur son jeu au pied. Symbole de cette faille persistante, le natif de Castellammare di Stabia, coupable d’une terrible erreur de relance, permettait en effet aux Monégasques d’égaliser par l’intermédiaire de Takumi Minamino (22e).

Plus rageant encore, il s’agissait là de la seule passe manquée par l’intéressé sur les neuf tentées en première période. Une bévue suffisante pour refroidir le Parc des Princes, finalement réchauffé par le réalisme offensif de ses protégés. Quelques instants après la rencontre, le portier de la Nazionale, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Rouge et Bleu, s’empressait d’ailleurs d’envoyer un message aux supporters parisiens sur ses réseaux sociaux. «Victoire importante à domicile et toutes mes excuses pour l’erreur. Focus désormais sur la Ligue des Champions la semaine prochaine». Présent en conférence de presse, Luis Enrique ne souhaitait, quant à lui, pas accabler celui qui est régulièrement critiqué pour son jeu au pied.

«Le foot est un sport fait d’erreurs. Le problème est que quand c’est un attaquant ou un milieu ce n’est pas grave, quand c’est un gardien ça se voir beaucoup plus. Le plus important pour moi est que mes joueurs réalisent sur le terrain ce que je leur demande. Gigio a été superbe. Il s’est relevé après une erreur. Moi, je commets des erreurs à chaque match. Je suis enchanté de son rendement», assurait, à ce titre, l’Espagnol de 53 ans face aux journalistes. Pourtant, avant des rencontres décisives face à Newcastle, mardi prochain, ou encore Dortmund, le 13 décembre, ces défaillances récurrentes ont de quoi inquiéter. Dernièrement, Le Parisien soulignait, en ce sens, que Donnarumma touchait plus de ballons depuis l’arrivée de l’ancien coach du Barça. À noter, en effet, que l’Italien de 24 ans touche neuf ballons de plus par match que la saison dernière en Ligue 1 (35,2, contre 26,9), en tentant huit passes de plus (32,7 contre 24,2). Suffisant pour expliquer ces erreurs coupables ? Pas totalement.

Interrogé sur le cas du droitier d’1m96, Daniel Riolo apportait lui un élément supplémentaire dans ce débat qui fait rage. «On exprime mal l’idée. Ce n’est pas son jeu au pied qui est mauvais, c’est le temps qu’il prend pour mettre en route le jeu au pied», jugeait tout d’abord l’éditorialiste dans l’After Foot sur RMC, avant d’ajouter : «l’origine du problème, c’est le Real. Contre le Real, est-ce que c’est le jeu au pied le problème ou le temps qu’il met ? C’est le temps qu’il met qui permet à Benzema de lui rentrer dedans. À chaque fois, le problème quand on le voit relancer, c’est le temps qu’il met». Une maladresse coupable que Gianluigi Donnarumma va, quoi qu’il en soit, rapidement devoir gommer pour passer un nouveau cap dans sa carrière et définitivement faire l’unanimité. En attendant, le nom de Keylor Navas sera toujours cité…