OM : le groupe pour affronter Villarreal

L'Olympique de Marseille va clôturer sa préparation estivale en disputant une dernière rencontre amicale, ce samedi à 21h, face au club espagnol de Villarreal. Après deux derniers matches nuls face aux Portugais de Braga (1-1) et de Benfica (1-1), les Olympiens vont peaufiner les derniers réglages au sein d'un effectif qui a accueilli bon nombres de recrues ces dernières semaines. Et les coéquipiers de Dimitri Payet, l'homme en forme de l'OM, auront fort à faire face au dernier vainqueur de la Ligue Europa.

Une rencontre tant attendue par de nombreux supporters marseillais puisqu'elle marquera le retour du public au Stade Vélodrome (jauge de 30 000 places). Pour cette opposition, Jorge Sampaoli a donc convoqué un groupe de 22 joueurs. Et si les nouvelles recrues William Saliba, Luan Peres ou encore Gerson seront bien présentes, Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car, placés tous les deux à l’isolement pour plusieurs jours, seront quant à eux absents. Auteur d'une préparation estivale très intéressante avec le club phocéen, Konrad de la Fuente sera à n'en pas douter très observé et pourra profiter du retour de la ferveur olympienne dans l'enceinte marseillaise.