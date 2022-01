Gabon-Maroc : les compositions officielles

Le Gabon et le Maroc ont rendez-vous pour cette ultime rencontre du groupe C. Les Panthères (4 points) n'ont besoin que d'un match nul pour voir les huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations tandis que les Lions de l'Atlas sont d'ores et déjà qualifiés après leur deux succès initiaux face au Ghana et aux Comores.

Le Gabon se présentera avec un 3-5-2 dans lequel il manque toujours Lemina et Aubameyang. Les deux stars de l'équipe, mal remises du Covid, sont rentrées dans leur club respectif pour poursuivre leurs soins. Allevinah, Boupendza auront les clés de l'attaque tandis que l'entrejeu sera occupé par Moussounda et Oyona seront les pistons du milieu Obiang, Kanga, Poko. Côté marocain, Vahid Halilhodzic confirme son 4-4-2 avec du changement cependant dans le 11. Boufal laisse sa place sur le front de l'attaque. Le duoEl Kaabi, En-Nesiry est aligné. El Kajoui prend la place de Bounou dans les cages.

Les compositions

Gabon: Amonome - Assoumou, Ecuele-Manga, Palun - Moussounda, Obiang, Kanga, Poko, Oyono - Allevinah, Boupendza.

Maroc: El Kajoui - Hakimi, Chakla, Aguerd, Masina – Chair, Ounahi, Amrabat, Fajr - El Kaabi, En-Nesyri