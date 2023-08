Lionel Messi et l’Inter Miami se qualifient pour la finale de la Leagues Cup

La suite après cette publicité

Dans la nuit de mardi à mercredi à Chester, l’Inter Miami croisait le fer avec Philadelphie pour une place en finale de la Leagues Cup, compétition inédite opposant les meilleurs clubs d’Amérique du Nord et du Mexique. À l’instar du tour précédent, les Floridiens n’ont fait qu’une bouchée de leur adversaire grâce à leur vedette Lionel Messi, une nouvelle fois décisif.

Quelques minutes après l’ouverture du score de Josef Martinez, l’Argentin a inscrit son neuvième but en six participations avec les Hérons grâce à une frappe limpide plein axe qui n’a laissé aucune chance au gardien adverse. Derrière, les partenaires du septuple Ballon d’Or ont déroulé et ce malgré la réduction du score de Philadelphie en fin de rencontre pour s’imposer tranquillement (4-1). À noter également qu’un ancien joueur du FC Barcelone, Jordi Alba, a lui aussi apporté sa pierre à l’édifice pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. Avec ce succès, les Floridiens se qualifient pour la finale de la compétition et affronteront Nashville, tombeur de Monterrey (2-0) en demi-finale. De son côté, Lionel Messi disputera sa 42e finale de sa carrière.