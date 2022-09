Manchester City-Borussia Dortmund : les compositions officielles

Larges vainqueurs de leur premier match, Manchester City et le Borussia Dortmund se défient ce mercredi dans ce qui s'annonce comme le choc de ce groupe G de la Ligue des champions (à suivre à partir de 21h en direct commenté sur Foot Mercato). Un match qui sera aussi marqué par les grandes retrouvailles entre Erling Haaland et le BVB.

La suite après cette publicité

L'attaquant norvégien est évidemment titulaire à la pointe du 4-3-3 de Guardiola, soutenu par Mahrez et Grealish. Absent contre Séville (4-0) Gündogan reprend sa place et son brassard de capitaine au cœur de jeu, tandis qu'Aké pallie désormais la blessure de Walker au poste de latéral gauche. Du côté allemand, Terzic devrait modifier son système par rapport au match contre Copenhague (3-0), privilégiant un 3-4-3. Modeste est accompagné par Reyna et Reus sur le front de l'attaque, tandis que Guerreiro et Meunier seront les pistons du soir et que Can pourrait redescendre dans l'axe de la défense.

Les compositions :

Manchester City : Ederson - Cancelo, Stones, Akandji, Aké - De Bruyne, Rodri, Gündogan - Mahrez, Haaland, Grealish

Borussia Dortmund : Meyer - Süle, Can, Hummels - Meunier, Bellingham, Ozcan, Guerreiro - Reyna, Modeste, Reus

Pour cette nouvelle saison de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 200€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre.

Suivez la Ligue des Champions sur RMC Sport. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs de ce soir.