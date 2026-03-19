La liste du Cameroun avec 2 absents et des petits nouveaux
Le sélectionneur du Cameroun, David Pagou, a dévoilé sa liste des 26 joueurs retenus pour les deux matchs de préparation face à l’Australie le 28 mars, puis face à la Chine, trois jours plus tard. Nouhou Tolo (28 ans) et Carlos Baleba (22 ans) sont les grands absents de l’équipe appelée par le coach de 57 ans. Ce qui va donc permettre à des jeunes de faire leur apparition.
Voici la liste de David Pagou pour le rassemblement de mars.
Plusieurs joueurs sont appelés pour la première fois, Nouhou Tolo et Carlos Baleba sont les grands absents.🇨🇲🦁
En effet, malgré ces pertes cruciales, les Lions indomptables pourront compter sur une certaine fraîcheur, notamment avec Darlin Yongwa, Malone Fondoh, Karl Etta Eyong ou encore Yondjo Matah, qui vont apporter du danger lors des deux matchs. Le coach a misé sur des individualités qui feront sans doute la différence. On peut citer Bryan Mbeumo, Danny Namaso ou encore Arthur Avom dans le cœur du jeu.
La liste complète :
- Gardien : Dévis Epasy, Blondy Noukeu, Simon Ngapandouetnbu, Housseini Ousmanou.
- Défenseurs : Samuel Junior Kotto, Emmanuel Moungam a Ngon, Jackson Tchatchoua, Olivier Kamdem, Stéphane Paul Keller, Nagida Mahamadou, Serge Valery Eloundou Ndzomo, Kevin Keben, Darlin Yongwa, Malone Fondoh.
- Millieux : Saidou Alioum Moubarak, Ryan Gloire Fosso Ymefack, Arthur Avom, Maël Fernandez Monyebe, Fidel Brice Ambina, Danny Namaso, Konrad Nfansu Sinyam, Bryan Mbeumo, Arnold Mael Kamdem.
- Attaquants : Christian Kofane, Karl Etta Eyong, Dorinel Angel Yondjo Matah.
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