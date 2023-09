Real Madrid : la guerre est déclarée entre Javier Tebas et Florentino Perez !

La suite après cette publicité

Alors que le football espagnol peine à se sortir de deux grosses affaires médiatiques (Affaire Rubiales et Affaire Negreira), le président de LaLiga, Javier Tebas continue de s’accaparer la lumière des projecteurs. Si en France, le dirigeant espagnol est surtout connu pour ses multiples piques envoyées au Paris Saint-Germain et au Qatar depuis le transfert record de Neymar Jr en 2017 pour 222 millions d’euros. En Espagne, l’ancien avocat espagnol, qui dirige la ligue de football depuis 2013, ne cesse de mener un bras de fer intense avec l’un des hommes les plus influents des deux dernières décennies dans le sport ibérique, à savoir le légendaire président du Real Madrid, Florentino Perez. Depuis le projet avorté de Super League européenne, Tebas tacle et retacle Perez par médias interposés.

«Je n’ai plus eu de contact avec le président de Madrid depuis deux ans et demi. C’est difficile de le contacter lorsque l’on passe tout son temps et toute sa journée, directement ou indirectement, à critiquer, déformer les choses et à organiser des compétitions comme la Super League», avait d’abord indiqué le dirigeant espagnol plus tôt dans le mois. Et une chose est sûre : Javier Tebas n’est toujours pas d’accord à l’idée de renouer quelconque relation avec le président du Real Madrid, Florentino Perez. Dans un entretien exclusif accordé à nos confrères du journal espagnol Marca, il a ajouté une couche sur le patron de la Casa Blanca.

Pas de réconciliation prévue !

«Non parce que c’est une question culturelle, de grandes différences entre nous. C’est comme si je disais 'hé, y a-t-il une possibilité que tu me donnes ta maison ? N’est-ce pas ?' Eh bien, nous sommes sur cette même chose. Il y a une différence épouvantable entre nous deux, dans ce que nous pensons du football professionnel européen. Il n’y a aucune possibilité pour que je sois d’accord avec lui, pour ma part et pour celle de la majorité des clubs de Liga. Personne ne veut que ce soient les grands clubs qui doivent déterminer le destin, l’avenir, la répartition de l’argent de l’industrie européenne du football», a expliqué une nouvelle fois le président de l’institution espagnole basée à Madrid.

Il y a encore dix jours, Javier Tebas n’avait déjà pas mâché ses mots au sujet du président madrilène dans un entretien exclusif pour le site Flash Score : «Il est bon pour son club, mais mauvais pour le football. Parce qu’il pense qu’une grande partie du football tourne autour du Real Madrid, or ce n’est pas vrai. Le football tourne autour des compétitions et aussi des autres clubs. Cela lui fait perdre de vue l’importance des autres équipes qui sont en concurrence avec lui, qu’elles soient grandes ou petites, et l’importance des compétitions dans lesquelles il se trouve : la Liga et la Ligue des Champions», a regretté le natif de San José au Costa Rica. Pour rappel, le mandat de Javier Tebas, en poste depuis 2013, prendra fin l’année prochaine et ses récentes déclarations montrent sa détermination à transformer toujours un peu plus le football espagnol, entre modernisme et classicisme.