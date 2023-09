Liga : Javier Tebas se paie la tête de Florentino Pérez et du Real Madrid

Le courant passe toujours aussi mal entre Javier Tebas et le Real Madrid. Présent à l’occasion d’une journée médiatique consacrée au partenariat entre la Liga et Panini cette semaine, le sulfureux président de la ligue de football espagnol a été invité à commenter sa relation avec le club madrilène. L’occasion d’adresser un nouveau tacle bien glissé à son homologue.

«Je n’ai plus eu de contact avec le président de Madrid depuis deux ans et demi, a d’abord indiqué le dirigeant espagnol. C’est difficile de le contacter lorsque l’on passe tout son temps et toute sa journée, directement ou indirectement, à critiquer, déformer les choses et à organiser des compétitions comme la Super League.» Le message est passé.