Serie A : la Juventus s'arrache et s'offre le Torino

A l'occasion de la dixième journée de Serie A, la Juventus accueillait le Torino à l'Allianz Stadium pour un derby qui s'annonçait épicé. Tenue en échec par Benevento (1-1) le week-end dernier, la Vieille Dame voulait renouer avec le succès face à son voisin pour recoller sur l'AC Milan au classement. Coté Torino, le nul face à la Sampdoria (2-2) n'a pas arrangé les affaires des hommes de Marco Giampaolo. Il demeurait donc impératif de prendre des points ce soir pour espérer sortir de la zone rouge. Pour ce derby, Andrea Pirlo alignait un 4-4-2 avec le duo Dybala-Ronaldo en attaque. Giampaolo s'appuyait sur un 3-5-2 avec le duo Zaza-Belotti en pointe. Dès les premières minutes, le champion d'Italie se faisait surprendre.

Sur un corner mal renvoyé, le ballon revenait dans les six mètres sur Nkoulou qui ajustait Szczesny (0-1, 9e). La Juventus pensait égaliser juste avant l'heure de jeu par Cuadrado mais la VAR intervenait et annulait le but (57e). Le Juve ne rendait pas les armes et égalisait dans le dernier quart d'heure. Suite à un très bon centre de Cuadrado, McKennie seul dans la surface ajustait Sirigu de la tête (1-1, 78e). Les hommes de Pirlo arrachaient la victoire dans les derniers instants du match. Cuadrado, encore lui, centrait pour Bonucci qui trompait Sirigu de la tête (2-1, 89e). Grâce à ce cinquième succès de la saison, la Juventus revenait provisoirement à trois longueurs de l'AC Milan au classement.

