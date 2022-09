Real Madrid : le drôle de geste de Florentino Pérez avec Aurélien Tchouaméni

La suite après cette publicité

Une fois encore, Aurélien Tchouaméni a brillé. Samedi après-midi, le Real Madrid a enchaîné avec une quatrième victoire en autant de journées, signant un début de saison parfait sur le plan comptable. Une rencontre pendant laquelle le Français a été impressionnant, étant même nommé homme du match par La Liga TV, producteur et diffuseur de la rencontre face au club andalou.

Dans les médias espagnols, c'est la Tchouaméni-mania, une fois de plus. Casemiro semble bien oublié, et l'ancien de l'AS Monaco est encore couvert de louanges. « Un début de rêve. Il a gagné pratiquement tous ses duels », résume tout simplement le quotidien AS, alors que Marca explique que « le premier jour de Tchouaméni au Bernabéu restera dans les mémoires ».

Pérez sur un petit nuage

Et selon Defensa Central, un curieux évènement se serait produit après le match. Au coup de sifflet final, Florentino Pérez serait ainsi allé dans le vestiaire pour prendre à part le milieu tricolore. « On dirait que tu es là depuis 10 ans », a lâché le patron du Real Madrid au joueur, dans un français parfait, pour le féliciter de son excellent début de saison.

Le média madrilène rajoute que le patron madrilène était euphorique après le match du joueur des Bleus, et qu'il a notamment reçu énormément de félicitations au sujet de Tchouaméni en tribune présidentielle. Quant au principal concerné, il aurait particulièrement apprécié le geste de Pérez, toujours selon Defensa Central. Le début d'une belle histoire d'amour, pour le plus grand bonheur des supporters merengues !