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Maroc : nouveau pépin physique pour Hakim Ziyech

Par Valentin Feuillette
1 min.
Hakim Ziyech avec le Maroc @Maxppp
Olympic Safi 0-0 Wydad AC

Victime d’un souci aux ischio-jambiers depuis une dizaine de jours, Hakim Ziyech ne sera pas disponible pour le quart de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine entre le Wydad Casablanca et Safi, prévu ce dimanche au stade Stade El Massira. L’international marocain s’était blessé lors de la rencontre de championnat face à Rabat le 4 mars dernier (défaite 1-2). Depuis, le milieu offensif de bientôt 33 ans suit un programme de récupération individualisé et n’a pas encore repris l’entraînement collectif avec ses coéquipiers.

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Déjà absent lors du déplacement victorieux du Wydad sur la pelouse de l’Union Touarga Sportif (4-3) en Botola le week-end dernier, l’ancien joueur de Chelsea et de l’Ajax enchaîne donc un deuxième match manqué avec le club casablancais. Son retour pour la manche retour du quart de finale demeure incertain et dépendra de l’évolution de sa blessure dans les prochains jours. Cette saison, Hakim Ziyech totalise six apparitions toutes compétitions confondues avec le Wydad, pour deux buts et une passe décisive.

Pub. le - MAJ le
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