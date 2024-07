JO 2024 : la sélectionneuse de l’équipe féminine du Canada sort du silence

Bev Priesmann a vécu une semaine très compliquée. La sélectionneuse de l’équipe féminine du Canada a été punie pour le reste des Jeux olympiques, suite à l’affaire des drones. Elle a été ensuite suspendue de toutes activités liées au football par la FIFA, ce samedi. Deux membres de son staff ont également été sanctionnés. Deux membres de son staff ont aussi été sanctionnés. Silencieuse depuis le début de l’affaire, elle a publié un communiqué ce dimanche.

« J’ai le cœur brisé pour les joueurs et je voudrais m’excuser du fond du cœur pour l’impact que cette situation a eu sur eux. Je sais à quel point ils ont travaillé dur après une année 2023 très difficile, et qu’ils sont un groupe de personnes très attachées à l’esprit sportif et à l’intégrité. En tant que leader de l’équipe sur le terrain, je veux assumer mes responsabilités et j’ai l’intention de coopérer pleinement avec l’enquête, a-t-elle expliqué. Au Canada, je suis désolé. Vous avez été mon foyer et un pays dont je suis tombé amoureux. (…) J’aimerais pouvoir en dire plus, mais je m’abstiendrai pour l’instant, compte tenu de la procédure d’appel et de l’enquête en cours. En attendant, j’applaudirai de loin. » La sélection canadienne, adversaire de la France ce dimanche, s’est vu retirer six points.