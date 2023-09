MU : Ole Gunnar Solskjær règle ses comptes avec ses anciens joueurs

Ole Gunnar Solskjær n’a pas avalé la pilule. Démis de ses fonctions d’entraîneur de Manchester United en novembre 2021 après une crise de résultats, l’entraîneur norvégien avait fait l’objet de nombreuses critiques dans la presse, notamment sur son mode de fonctionnement auprès de ses joueurs. Dans un entretien accordé à The Athletic ce mercredi, OGS a passé en revue plusieurs sujets et a notamment profité de l’occasion pour vider son sac et rappelé qu’il n’était pas le seul responsable.

«Certains joueurs n’étaient tout simplement pas aussi bons que leur propre perception d’eux-mêmes. Je ne citerai pas de noms, mais j’ai été très déçu lorsque certains ont refusé le brassard de capitaine, a-t-il commencé. J’ai également été déçu lorsque d’autres ont dit qu’ils ne joueraient pas ou ne s’entraîneraient pas parce qu’ils voulaient forcer leur départ. Après mon départ, il y a eu des articles dans les médias sur la façon dont j’avais traité certains joueurs, qui étaient des mensonges complets.»