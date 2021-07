Paulinho attendu à Dubaï

Libre comme l'air depuis la fin de son aventure avec Guangzhou Evergrande, Paulinho (32 ans), qui se serait bien vu retourner au FC Barcelone, intéresse plusieurs clubs, en Turquie notamment, comme Galatasaray et Fenerbahçe. Mais c'est une autre formation qui tient actuellement la corde.

Selon nos informations, le milieu de terrain international brésilien (56 sélections, 13 buts) dispose effectivement d'une offre ferme et séduisante du Shabab Al-Ahli Dubaï Club. Le club émirati a mandaté Pierre Fernandes, CEO de la JPF Sports Agency, pour mener à bien les négociations avec l'ancien pensionnaire de Tottenham. L'Auriverde est attendu aux Émirats la semaine prochaine pour discuter en direct avec la direction de l'écurie dubaïote et finaliser sa possible venue.