Ballon d’Or 2024 : Fede Valverde n’est pas satisfait de son classement

Le 28 octobre dernier, Rodri a été sacré Ballon d’Or 2024. Ce qui n’a pas été du goût du Real Madrid, qui estime que Vinicius Jr ou Dani Carvajal aurait dû être sacré. Dix-septième au classement final, Federico Valverde (26 ans), lui aussi, s’attendait à figurer à une meilleure place comme il l’a avoué lors d’un entretien accordé à Movistar+.

«C’est fou (d’avoir des joueurs du Real Madrid bien classés, ndlr). Il faut continuer et s’améliorer, sinon ils vont me tuer à la maison. Qui pourra supporter ma femme plus tard quand elle verra que je suis à la 15ème place ? (rires). Je m’attendais à être un peu mieux classé, mais c’était une immense fierté. Je l’ai apprécié avec ma femme à la maison, en buvant du maté. Je ne suis pas allé à Paris, mais si j’avais terminé dans le top dix, j’y serais allé tout seul (rires). Ma femme a commencé à pleurer, et c’est gentil. Elle m’a dit : « tu n’apprécies pas ce que tu reçois. » J’étais très content, même si je m’attendais à être quelques places plus haut, je n’en demande pas beaucoup plus.» Le message est clair…