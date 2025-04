FC Barcelone : le père de Lamine Yamal répond aux critiques

Lamine Yamal est devenu la nouvelle star du FC Barcelone, mais le père du gaucher se retrouve aussi parfois au centre des discussions. Peu avant la finale de la Coupe du Roi remportée par le Barça ce samedi (3-2), une vidéo de Mounir Nasraoui célébrant une victoire madrilène lors d’un Clasico en octobre 2022 avait refait surface. Alors que son fils est aujourd’hui l’idole des Blaugranas, cette séquence avait évidemment fait réagir. Il a décidé d’y répondre.

La suite après cette publicité

Et dans des propos pour AS, l’homme de 32 ans n’a pas fait la dentelle. Il a simplement déclaré : « Même si j’ai suivi Madrid, je m’en fiche. Celui qui me nourrit, c’est le Barça ». De quoi mettre fin aux rumeurs concernant sa préférence entre les deux ogres espagnols.