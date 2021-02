Moussa Sissoko encense Mauricio Pochettino

Ce soir, le Paris Saint-Germain va défier le FC Barcelone en huitième de finale aller de l'UEFA Champions League. Une rencontre qui sera la première de Mauricio Pochettino dans cette compétition avec Paris. Un entraîneur dont Moussa Sissoko a dit le plus grand bien sur le plateau de beIN Sports.

«C'est un très bon coach. J'ai beaucoup appris avec lui dans ce club, il a fait du bon boulot ici. Il a eu l'opportunité à Paris, qui est l'un des meilleurs clubs européens (...) Nous avons un style de jeu différent par rapport aux années précédentes. Il (Mourinho) a instauré un style de jeu où on laisse la possession. Avec Pochettino, on avait plus souvent le ballon. »