Manchester City revient à la charge pour Matheus Nunes, le Barça attend l’arrivée d’une grosse somme pour boucler son mercato

City à fond sur Nunes !

En Angleterre, le mercato de Manchester City fait réagir. En témoigne la couverture du Daily Express, où l’on retrouve Matheus Nunes. Il est l’une des pistes des Skyblues et il a fait savoir à Wolverhampton qu’il comptait rejoindre l’équipe de Pep Guardiola. Il est même parti au clash avec les Wolves, peut-on lire dans la presse britannique. City aussi est déterminé à signer le milieu portugais et va revenir avec une 2e offre explique le Daily Express. Une proposition qui devrait contenter les demandes de Wolverhampton, puisqu’elle sera d’environ 60 M£, soit 70 M€. Même son de cloche en couverture des pages Sport du Daily Mirror, encore Nunes et City. Pour le quotidien, les Skyblues signe «un rebelle», puisque le joueur a décidé faire grève et de ne plus s’entrainer tant qu’il ne signerait pas à Manchester. Son club devrait d’ailleurs lui infliger une sanction prochainement.

Deux João à Barcelone !

Du côté de l’Espagne, on retrouve João Cancelo qui fait la couverture de Mundo Deportivo. Car sa venue à Barcelone est toute proche d’être bouclée. Le défenseur portugais va arriver en prêt, avec une option d’achat qui pourrait atteindre les 25 M€. Mais ce n’est pas du tout, il pourrait bien être suivi d’une deuxième recrue avant le 1er septembre. En effet, c’est aussi ce qu’avance le journal Sport. Ce n’est pas un, mais deux João que l’on pourrait retrouver en Catalogne. Mais il faudra pour cela recevoir l’argent d’un dernier levier financier. Il s’agit, comme l’explique le quotidien, d’un partenariat avec l’entreprise allemande Libero qui va rapporter 120 M€ au club. De quoi valider l’inscription des derniers joueurs du Barça, mais aussi enregistrer deux prochaines recrues, João Cancelo et João Félix ! L’arrivée du joueur de l’Atlético pourrait bien être bouclée avant la fin de la semaine si on en croit la presse espagnole.

À lire

Manchester United en pleine bataille au milieu !

Manchester United continue de s’activer et notamment au milieu de terrain. Ce mardi, ce sont bien les choix mercato des Red Devils qui font les gros titres de la presse, comme ici avec le Manchester Evening News. Le journal local explique que United va encore se renforcer au milieu de terrain avant la fin du marché des transferts et que l’un des noms pistés par les Red Devils n’est autre que Ryan Gravenberch, du Bayern Munich. Le jeune joueur de 21 ans peine à s’imposer en Bavière et son départ est étudié du côté du club allemand. D’ailleurs, on vous en parlait déjà il y a quelques jours sur Foot Mercato. Et ce n’est pas le seul poste où Manchester United a des problèmes, en effet comme on peut le lire en Une du Daily Star notamment, avec la blessure de Luke Shaw, les Red Devils ont besoin d’un renfort à gauche de la défense. Plusieurs noms ont déjà été évoqués comme Marc Cucurella, Sergio Reguilon, ou encore Marcos Alonso. Mais ce mardi, les tabloïds comme le Daily Star dévoilent donc un autre joueur pisté par le board mancunien, c’est Rico Henry qui évolue lui du côté de Brentford.