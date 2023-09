PSG, Nice : le superbe hommage de Salvatore Sirigu à Marco Verratti

La suite après cette publicité

Salvatore Sirigu a fait son grand retour en Ligue 1 plusieurs années après avoir quitté le Paris Saint-Germain. C’est du côté de l’OGC Nice que le portier italien a décidé de poser ses valises malgré l’intérêt prononcé du FC Lorient. Lors de sa présentation devant la presse ce mardi, le gardien de 36 ans désormais est revenu sur le départ de son compatriote Marco Verratti au Qatar du côté d’Al Arabi alors qu’il était arrivé une année après lui, en 2012, et qu’il avait seulement 19 ans. Son départ a d’ailleurs été dur à avaler pour l’ancien joueur du Torino, lui qui était présent au Parc des Princes pour la rencontre entre sa nouvelle et son ancienne équipe, comme il l’a confié aux journalistes avec une petite pointe de peine et d’amertume durant sa présentation.

«C’est un club auquel je veux du bien. Ça a beaucoup changé. L’autre jour, quand j’étais au Parc (pour PSG-Nice vendredi dernier, ndlr), j’ai vu (Marco) Verratti partir. C’était comme voir la fin d’une époque. Marco, c’était un des joueurs principaux. Il est arrivé tout petit : il pouvait encore aller à l’école, il avait 19 ans à peine. Ça fait vraiment bizarre. Tu pensais Paris-Saint-Germain, tu pensais Verratti. Mais le projet continue. C’est normal. C’est le foot, ça change, et ça change hyper vite. La chose qui m’a fait plaisir, ç'a été de revoir des gens qui travaillent encore au club, ça veut dire que l’essence reste même si cela concerne des personnes qu’on ne voit pas sur le devant de la scène», a notamment confié Salvatore Sirigu. Une déclaration qui devrait faire plaisir à son ancien club !