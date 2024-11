Comment l’OM compte se relever après la gifle reçue contre le PSG

L’OM doit relever la tête. Après un début de saison plutôt très convaincant, la bande à Roberto De Zerbi a volé en éclats, dimanche dernier, lors du premier Classique de cet exercice 2024-2025. Rapidement réduit à dix après l’expulsion polémique d’Amine Harit et balayé par le Paris Saint-Germain (3-0), le club olympien, troisième du classement, se doit désormais de réagir contre Nantes à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, Luis Henrique a, en ce sens, noté l’importance de retrouver le chemin de la victoire au plus vite. « C’était très difficile. Après le match, dans le vestiaire, c’était difficile pour nous. C’était difficile de parler entre nous. Il faut tourner la page, montrer ce qu’on est capable de faire sur le terrain. Nous devons donner une réponse le plus rapidement possible. Pas seulement pour nos supporteurs, mais aussi pour nous. On ne doit pas douter longtemps, il faut tourner la page et tout faire pour montrer qu’on peut jouer quelque chose cette saison. »

La défaite contre le PSG a laissé des traces

Relancé sur l’ambiance du vestiaire après la claque reçue face aux ouailles de Luis Enrique, le Brésilien a, par ailleurs, reconnu que Roberto De Zerbi n’avait clairement pas apprécié la prestation des Olympiens. « Il était extrêmement embêté, nous aussi, mais lui peut-être un peu plus, après le match contre Paris. Il nous avait donné sa confiance, il y avait tout un travail réalisé. Oui, cette semaine a été plus dure, le travail a été un peu plus acharné. Il a été plus froid avec nous. Mais c’est normal, pour qu’on puisse travailler dur et qu’on puisse vraiment obtenir le meilleur résultat au prochain match et qu’après nous puissions être heureux. » Interrogé à son tour par les journalistes présents à la Commanderie, le coach transalpin a lui débuté sa prise de parole par une franche mise au point au sujet de l’affaire Jean-Pierre Papin. Très frustré, l’homme de 45 ans est ensuite revenu sur le terrible affront vécu à l’Orange Vélodrome, le week-end dernier.

« Cette défaite, de par le fait que c’était le PSG et la physionomie du match, a été difficile à digérer. Cela a pesé les jours suivants et puis les garçons se sont bien entraînés. On veut aller de l’avant, même si personne ne voulait que le match se déroule comme ça. Je pense que tous mes joueurs respectent le maillot de l’OM, je suis prêt à mettre ma main au feu là-dessus. On peut rater un match et mal jouer, mais je ne remets pas en cause leur respect pour le club. Peut-être qu’il y aura quelques changements au niveau des joueurs, mais ça passe d’abord par la mentalité, le caractère et le courage. C’est plus difficile quand tout cela vient à manquer. », admettait, en ce sens, l’ex-manager de Brighton. Relancé sur ce premier gros échec, RDZ a dans la foulée tenté de justifier cette déconvenue, mettant alors l’accent sur l’irrégularité phocéenne depuis la reprise. « Sur mon équipe, on a alterné de très gros matchs avec des matchs moches, de mauvais matchs. »

RDZ pointe le manque de régularité et les failles défensives

Pourquoi ? « Il y a différentes raisons à ça, mais quand on reconstruit, il faut du temps. Même moi, je ne sais pas quel est cet OM. Si on gagne dimanche, on aura 20 points en 10 matchs. On doit trouver un équilibre et c’est la difficulté de le faire à Marseille. Il faut le faire en jouant comme on sait le faire, car on est la deuxième meilleure attaque. Il y a aussi eu des matchs où on était réduit à dix. Certes, les 20 premières minutes contre le PSG n’étaient pas bonnes, mais on aurait peut-être pu renverser les choses. Et puis, c’était le premier Classique pour de nombreux joueurs. » Outre l’argument de l’expérience et de la continuité dans les performances réalisées par ses joueurs, le natif de Brescia a également reconnu que son OM devait progresser sur le plan défensif. « On peut mieux faire d’un point de vue défensif. Certains diraient qu’on se les crée nous-mêmes contre nous. Nos défenseurs doivent plus agresser le match et ne pas subir. »

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Marseille 17 9 +10 5 2 2 21 11 12 Nantes 10 9 -1 2 4 3 11 12

Architecte central de ce nouveau projet, Roberto De Zerbi n’a, cependant, pas voulu fuir ses responsabilités, et ce, même au regard de la pression environnante. « Je vis pour le football. Je ne peux pas décider des résultats, mais j’essaye de mettre les joueurs en condition. Quand je vois qu’on joue sans personnalité et sans courage, je me demande où j’ai fait une erreur. L’OM, c’est un défi pour moi, mais je n’ai pas peur. Travailler à l’OM, c’est un privilège et ça ne doit pas mettre une pression supplémentaire. On peut encore grandir et progresser en tant qu’équipe dans le jeu et la mentalité. Et ça passe par moi, donc, oui, je suis le premier à me remettre en question. » Après cette autocritique, l’entraîneur olympien a finalement rappelé que le plus important était de retrouver le chemin de la victoire et ainsi rester au sommet du championnat de France.

Droit au but

« Il faut l’emporter comme pour tous les matchs afin de rester en haut du classement et continuer notre chemin. C’est ma seule pensée. On doit être concentré sur ce qu’on sait faire. En gagnant, on reste troisième et on pourrait peut-être revenir sur ceux de devant. On voudrait mieux faire, on voudrait plus de points, mais ce n’est pas catastrophique. On fait un bon championnat, même si ce n’est pas le cas à chaque match. Je vais répéter ce que j’ai déjà dit : j’ai une équipe qui est forte et des joueurs qui sont forts. Mais on a commencé notre processus il y a deux mois, donc on a encore des choses à améliorer. Les absences ont pesé, mais on a des joueurs avec du talent pour jouer en défense. Il faut mieux maîtriser le jeu, presser haut et jouer entre les lignes. Je n’ai pas apprécié qu’on ne le fasse pas contre le PSG. Je suis confiant et je suis sûr qu’on y arrivera. » Après la gifle et le temps des premiers enseignements, place à la victoire. Le FC Nantes est prévenu.

