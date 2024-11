OM, affaire Papin : l’énorme coup de gueule de Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi a vu rouge. Déjà frustré par la gifle reçue contre le Paris Saint-Germain lors de la 9e journée de Ligue 1, le technicien italien s’est présenté en conférence de presse, ce vendredi, avec une idée claire : mettre les points sur les i et les barres sur les t. La raison ? Les récentes révélations faites par la presse locale au sujet de sérieuses divergences de point de vue entre la direction du club phocéen et un certain Jean-Pierre Papin, aujourd’hui entraîneur de la réserve. Si l’ancien attaquant marseillais est d’ores et déjà sorti du silence pour clarifier la situation, l’ancien coach de Brighton a lui aussi pris la parole.

«Avant de commencer cette conférence de presse, je tenais à clarifier un point important, je me suis retrouvé au coeur de discussions avec Jean-Pierre Papin, je m’excuse de ne pas parler votre langue, mais je vais essayer d’être le plus précis possible. C’est une chose complètement fausse et des propos complètement inventés. J’ai de bons rapports avec lui. Dernièrement on ne s’est pas beaucoup vu, car on a des heures d’entraînement différentes, mais c’est quelqu’un que je respecte. Il était ici avant moi. Il a une grande histoire avec ce club, il est plus âgé que moi», a tout d’abord lancé le technicien olympien avant d’hausser à nouveau le ton.

Roberto De Zerbi exige du respect !

«Il faut savoir que je respecte les gens, tous les gens, ce n’est pas juste parce que c’est Jean-Pierre Papin, je respecte tout le monde même le jardinier. Je suis tombé des nues quand j’ai appris ce genre de choses. J’essaye d’être respectueux envers la presse et on peut dire qu’on joue mal et que nous ne sommes pas premiers. Mais en tant que personne, je n’ai pas mérité ça, moi je vous respecte». En colère après les dernières informations relayées dans la presse, RDZ a finalement conclu son introduction en remerciant Jean-Pierre d’avoir démenti.

«On peut écrire que l’OM joue mal, qu’on n’est pas premier, mais moi en tant que personne, je n’ai rien fait pour mériter de me retrouver au coeur de ces polémiques. En tant que personne, je pense qu’il faut me laisser tranquille. Merci à Jean-Pierre d’avoir démenti les choses. Je n’ai jamais manqué de respect à personne, je n’ai jamais eu de problème avec personne à l’OM, si ça devait arriver, vous seriez les premiers informés. J’exige de la justesse et du respect envers moi». C’est dit !

