Son clash avec Ali Zarrak, les menaces, sa relation avec l’OM : Jean-Pierre Papin vide son sac

L’histoire a pris de l’ampleur à Marseille. Ces derniers jours, Jean-Pierre Papin, coach de la réserve phocéenne (National 3), est pointé du doigt. La raison ? Le Ballon d’Or 1991 aurait des divergences avec la direction sportive olympienne concernant les temps de jeu et les postes de certains jeunes talents du club. Mais surtout avec le fameux Ali Zarrak, qui fait le lien entre la réserve et le groupe de Roberto De Zerbi. La tension est telle entre les deux hommes que Papin a signalé le comportement de Zarrak à l’OM et qu’une enquête en interne aurait été ouverte.

La suite après cette publicité

Face à la polémique, alors que la N3 de l’OM est première de son groupe, JPP a décidé de prendre la parole dans les colonnes de La Provence. « L’histoire prend des proportions que je ne peux pas accepter. Il faut que je donne ma version. La première chose, c’est que je m’entends très très bien avec Roberto De Zerbi », lâche-t-il en premier, avant d’ajouter : « je tiens à préciser que je n’ai aucun souci avec la direction de l’OM. Parfois, en lisant la presse, j’ai l’impression que j’ai des soucis avec tout le monde. Mais je n’ai aucun problème avec Pablo (Longoria). »

« Un jour, une moto avec deux mecs dessus s’est arrêtée et ils m’ont demandé de me casser d’ici »

Pour sa défense, Papin jure qu’il a toujours respecté à la lettre les consignes (temps de jeu) qu’il reçoit à chaque fois qu’un joueur du groupe pro descend en réserve pour jouer. Mais son problème, c’est Ali Zarrak, un homme qu’il juge coupable d’interférer dans son travail et de cloisonner le groupe pro. « Moi, j’ai un problème avec une certaine personne et je ne m’en cache pas. Je suis coach et je ne peux pas accepter que cette personne-là choisisse mes cinq remplaçants. C’est inacceptable. » Face à cette situation, l’OM va-t-il être obligé de choisir entre un coach ayant d’excellents résultats avec la réserve et un proche de Medhi Benatia ?

La suite après cette publicité

« C’est dans cet esprit qu’il faut voir les choses », lâche Papin qui indique avoir l’impression que l’on veut gâcher tout son travail avec la N3. Et malheureusement pour lui, il semble être le mieux placé pour faire ses valises. Car sa vie à Marseille est devenue très compliquée. « Ce qu’il faut savoir, c’est que depuis trois semaines, je vis avec trois voitures de sécurité devant chez moi et c’est insupportable à vivre. (…) Un jour, une moto avec deux mecs dessus s’est arrêtée et ils m’ont demandé de me casser d’ici. (…) La direction est au courant de tout, elle m’a aidé, a mis à ma disposition le service de sécurité, il n’y a aucun problème. Mais ça ne peut plus durer. Je ne peux pas vivre comme ça toute ma vie. » Ambiance…

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10. La victoire 0-2 de l’OM face à Nantes vous rapporte jusqu’à 800€.

La suite après cette publicité

Suivez le match Nantes-OM sur DAZN. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.