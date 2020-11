Juventus : Paulo Dybala ne s'en sort pas

La suite après cette publicité

C'est une drôle de saison pour tous les acteurs du football. Entre l'épidémie de coronavirus et le calendrier surchargé, il est difficile d'en sortir indemne. Paulo Dybala, lui, a subi tous les dommages. Il a été l'un des premiers footballeurs professionnels reconnus à être positif à la Covid-19 au mois de mars dernier et il a mis un temps fou à s'en remettre. Pour le début de la saison 2020-2021, il a aussi été victime de blessures, qui l'ont rendu indisponible pour plusieurs rencontres.

Résultat, il n'est clairement pas un incontournable jusqu'à présent aux yeux du nouvel entraîneur de la Juventus Turin, Andrea Pirlo. Ce dernier tente de mettre en place ses idées de jeu pour trancher avec l'époque Sarri et Dybala n'est pour l'instant pas vraiment concerné. Avec seulement deux titularisations en Serie A et une en Ligue des Champions, la Joya peine à se faire sa place dans le secteur offensif, où rayonne le surprenant Alvaro Morata.

Dybala doit se refaire une santé

L'Espagnol a gagné sa place de titulaire en attaque aux côtés de Cristiano Ronaldo, et d'autres éléments offensifs comme Chiesa et Kulusevski peuvent compléter le casting. Et Dybala là-dedans ? Celui à qui la Juve voulait offrir il n'y a pas si longtemps un contrat à vie est loin de son meilleur rendement. Sa condition physique n'est pas bonne, mais son corps a été mis à rude épreuve ces derniers mois.

Le moral est en berne également, pollué par la question d'une prolongation de contrat (il est lié à la Vieille Dame jusqu'en 2022) et la place que la Juve souhaite lui accorder dans le futur. Le club piémontais a donné parfois l'impression d'hésiter sur l'impulsion à donner pour préparer l'avenir, alors que les finances ne sont pas au mieux. Plus que la jeunesse représentée par Dybala (26 ans), c'est l'efficacité immédiate de Cristiano Ronaldo qui a été privilégiée. L'Argentin a besoin de se refaire une santé et un moral. Touché de nouveau, par «des symptômes génito-urinaires généraux, nécessitant un repos sportif et des examens», il ne participera pas aux rencontres de l'Argentine durant cette trêve internationale. Un mal pour un bien pour la Joya, pour qui l'année 2020 est bien noire.