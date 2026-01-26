Menu Rechercher
Real Madrid : le fils de Marcelo signe son premier contrat pro

Par Samuel Zemour
3 min.
Enzo Alves Vieira, fils de Marcelo, à l'entraînement avec la sélection @Maxppp

Enzo Alves franchit une étape importante dans sa jeune carrière. Âgé de seulement 16 ans, le fils de la légende madrilène Marcelo a signé ce lundi son premier contrat professionnel avec le Real Madrid, club où il évolue depuis plusieurs saisons dans les catégories de jeunes. Auteur de près de 150 buts depuis son arrivée à La Fábrica, le centre de formation du Real Madrid, Enzo Alves est considéré comme l’un des plus grands espoirs de sa génération.

Très prometteur, le jeune attaquant a partagé sa fierté sur les réseaux sociaux au moment de parapher son bail avec la Casa Blanca. Pour l’instant, Enzo Alves poursuivra sa progression au sein de la formation madrilène. «Heureux de signer mon premier contrat professionnel, Hala Madrid», a-t-il écrit au moment de la signature de son bail.

