Arsenal : Mikel Arteta veut renforcer son staff avec une légende argentine

Depuis l’arrivée de Mikel Arteta sur le banc, Arsenal se (re)met à rêver d’un titre en Premier League. La saison dernière, les Gunners étaient proches de remporter le titre, mai ils l’ont perdu dans les dernières journées au profit de Manchester City, finalement sacré. Ainsi, le club londonien, saison après saison, affine sa stratégie autour de Mikel Arteta. Le technicien espagnol souhaite d’ailleurs renforcer son staff avec l’arrivée d’une légende du football.

Comme le souligne ESPN Argentina, Gabriel Heinze fait partie des pistes privilégiées par l’ancien milieu de terrain pour le poste d’entraîneur adjoint, alors que les actuels adjoints Albert Stuivenberg et Carlos Cuesta sont pressentis pour obtenir des postes d’entraîneurs principaux ailleurs. Heinze a porté le maillot de Manchester United à 83 reprises entre 2004 et 2007, et est libre de tout contrat depuis son départ de Newell’s en décembre 2023.