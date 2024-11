L1 : changement de date pour le choc AS Monaco-PSG

Ce mercredi, la Ligue de Football Professionnel vient d’annoncer un changement dans le calendrier de la Ligue 1. En effet, le choc entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain ne se jouera pas à la date prévue initialement.

«Réuni ce lundi 18 novembre, le Conseil d’administration de la LFP a procédé à un aménagement de la 16ème journée de Ligue 1 McDonald’s. En raison de l’organisation du Trophée des Champions, la rencontre AS Monaco – Paris Saint-Germain, initialement programmée le week-end des 4 et 5 janvier 2025, a été avancée au mercredi 18 décembre 2024 à 21h00 et sera diffusée sur beIN Sports 1», peut-on lire sur le communiqué de presse.