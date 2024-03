Liga : le Real Madrid écrase le Celta de Vigo, avec un Arda Güler décisif

Après s’être qualifié difficilement contre le RB Leipzig, le Real Madrid devait conserver son avance sur le FC Barcelone et Gérone, en Championnat, avant de connaître son adversaire en quarts de finale de Ligue des Champions. Privé de Jude Bellingham après son carton rouge polémique de la semaine dernière, Carlo Ancelotti optait pour un milieu à quatre avec Camavinga, Modric, Kroos et Brahim Díaz, derrière Vinicius Jr. et Rodrygo.

Face à une formation du Celta de Vigo qui a souvent l’habitude de faire des hold-ups contre les cadors de Liga, Camavinga a été le premier à se montrer dangereux d’une puissante tête déviée par Guaita (7e). Les Merengues ont ensuite dominé la majeure partie de ce début de match et ont été récompensés par l’ouverture du score de Vinicius Jr, qui, malgré un double-arrêt de Guaita, a pu mettre le ballon au fond (1-0, 21e). Un démarrage parfait.

Le Real Madrid assure sans Jude Bellingham

Mais le Real Madrid a ensuite manqué d’efficacité devant le but, malgré ses 8 tirs cadrés en première période et aurait même pu se faire punir par Aspas, du pied gauche, mais Lunin s’est montré vigilant (38e). Le rythme est ensuite un peu retombé après la pause et le Celta n’arrivait pas à se montrer dangereux. Mais les corners auront été fatals pour la formation de Galice, puisque Rudiger a pu faire le break d’une puissante tête sur la transversale, déviée par le pauvre Guaita dans son but (2-0, 79e).

En fin de partie, les Merengues ont assuré la victoire grâce à un beau centre de Vini Jr. qui a trouvé le pied malencontreux de Dominguez, pour un deuxième but contre son camp (3-0, 88e). Et pour couronner le tout, Arda Güler s’est même offert son premier but sous ses nouvelles couleurs (4-0, 90e+4). Sans trembler, les hommes de Carlo Ancelotti ont assuré l’essentiel avant d’aller à Osasuna et conservent sept points d’avance sur Gérone, huit sur le FC Barcelone. Avant un déplacement à Séville, le Celta de Vigo est en danger et garde seulement deux points d’avance sur le premier relégable Cadix.