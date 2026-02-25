Le Real Madrid est en état d’alerte maximale avec Kylian Mbappé !

Ce mercredi, le Real Madrid joue gros. Après s’être imposé sur la plus petite des marges lors du barrage aller de Ligue des Champions sur la pelouse de Benfica, le club madrilène n’a pas le droit à l’erreur au Bernabeu ce mercredi soir. Une rencontre qui se joue sous haute tension après les nombreux incidents et les propos racistes qui auraient été prononcés par Gianluca Prestianni envers Vinicius Junior. Les sorties de plusieurs personnalités du club portugais dont José Mourinho ont également suscité l’indignation pour ne pas avoir fermement condamné les agissements de son joueur. Outre ce contexte déjà tendu, le Real Madrid doit également gérer un autre dossier brûlant.

En effet, critiqué après la défaite surprise sur la pelouse d’Osasuna le week-end dernier, Kylian Mbappé pose d’autres problèmes au Real. Depuis plusieurs semaines, le Bondynois traîne une blessure gênante au genou. Ainsi, sa présence face à Benfica ce mercredi était largement compromise malgré un Alvaro Arbeloa qui s’était voulu rassurant en conférence de presse ce mardi : «il est prêt à jouer demain, et c’est le plus important pour le moment (sourire). Cela fait plusieurs semaines… tout le monde le sait, mais je tiens à souligner ses efforts et son implication. Il essaie de nous aider sur le terrain.» Malgré cette sortie pleine d’enthousiasme, le coach madrilène est vite revenu à la réalité juste après cette prise de parole.

Kylian Mbappé pourrait rater d’autres matches

En effet, lors de l’entraînement qui suit cette conférence de presse, Kylian Mbappé a dû écourter sa séance. Visiblement exténué et incapable de poursuivre l’effort sur son genou douloureux, l’ancien du PSG a finalement dû déclarer forfait pour la rencontre face à Benfica comme l’a indiqué L’Equipe ce mardi soir. Une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid qui craint désormais le pire. Alors qu’il traîne cette blessure gênante depuis début décembre, le champion du monde 2018 n’a été absent que dix jours et a toujours dû jouer malgré la douleur durant cette période où la compétition a pris le dessus sur le corps du Français.

Pour ne pas menacer la fin de saison du Français, Marca annonce que le Real Madrid souhaiterait donner, au minimum, dix jours de repos à Kylian Mbappé. Ce qui ferait rater au joueur formé à l’AS Monaco les rencontres face à Getafe et le Celta de Vigo, qui sont jugées acceptables à rater malgré la course au titre qui est haletante avec le FC Barcelone. Le média espagnol explique quand même que l’alerte Mbappé est de retour dans la capitale et parle même de risque élevé au Bernabeu ce soir alors que Gonzalo Garcia devrait remplacer Mbappé dans le onze. De son côté, Cadena Cope explique qu’une réunion va avoir lieu ce mercredi entre Mbappé et Alvaro Arbeloa pour savoir quelle sera la meilleure décision à prendre pour le joueur. Un revirement de situation n’est jamais à exclure pour les médias ibériques…

