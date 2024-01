Arménie : Yaya Sanogo libre de tout contrat

À 30 ans, Yaya Sanogo veut vivre une nouvelle aventure. L’ancien joueur d’Auxerre, d’Arsenal, de l’Ajax et de Toulouse évoluait en Arménie depuis un an, du côté d’Urartu (4e sur 10 du championnat). Mais après 15 matches disputés (6 buts) depuis janvier 2023, le Français va plier bagage.

Selon nos informations, le natif de Massy va résilier son contrat à six mois de son terme pour des raisons personnelles. Sanogo est reconnaissant envers le club d’Urartu qui lui a permis, entre autres, de remporter le titre national et la coupe d’Arménie. Bientôt libre de tout contrat, le Français est désormais disponible pour relever un nouveau défi le plus rapidement possible.