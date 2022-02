ESTAC-OM : la réaction à chaud de Boubacar Kamara

Coup dur pour l'Olympique de Marseille. Déjà battu au Vélodrome lors de la précédente journée par Clermont (0-2), les hommes de Jorge Sampaoli ont concédé le match nul dans les derniers instants sur la pelouse de l'ESTAC alors que la victoire leur tendait les bras. Après ce mauvais résultat, Boubacar Kamara, le milieu de terrain marseillais, s'est exprimé au micro de Canal +.

«On a fait un bon match, on a géré mais c'est décevant, c'est le foot, ça peut basculer à tout moment et on l'a vu là, on fait une erreur d'inattention, ils mettent ce but. Il faut oublier ce match et se concentrer sur la suite. On est toujours 2e du championnat donc oui je pense qu'on est dans le vrai. Le coach a aligné les joueurs les plus frais, il n'y avait pas de fatigue, c'est plus dans la tête que ça se joue», a-t-il souligné. L'OM manque de creuser l'écart avec Nice, mais reste tout de même à la deuxième place de la Ligue 1.