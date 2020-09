Journal du Mercato : Chelsea n'a pas fini d'en découdre

La suite après cette publicité

En France

On commence ce Journal du Mercato à l'Olympique Lyonnais où ça s'active de plus en plus pour Houssem Aouar. Le milieu de terrain rhodanien fait l'objet d'une cour assidue de la part d'Arsenal. Les Gunners auraient proposé environ 35 M€, mais Jean-Michel Aulas a laissé entendre que cela ne serait pas suffisant. Le club londonien devra donc revoir son offre à la hausse pour s'offrir les services de l'international français. C'est d'ailleurs ce qu'ils comptent faire avec une seconde proposition à hauteur de 38 M€. Suffisant pour faire plier le dirigeant lyonnais ? Affaire à suivre… À l'OL, Jean Lucas est courtisé pour un prêt du côté des Girondins de Bordeaux. Mais les Gones comptent sur leur milieu de terrain et ont fermé la porte à un départ du Brésilien cette saison. Un dossier qui serait réglé alors que le mercato lyonnais risque d'être animé jusqu'au bout. Du côté de Rennes, après la vente d'Edouard Mendy, il faut maintenant lui trouver un remplaçant. Plusieurs pistes ont été évoquées, mais ce sera finalement Alfred Gomis, le portier de Dijon qui aurait les faveurs du club breton. Une transaction qui devrait rapporter 16 M€ au club bourguignon.

À l'étranger

On passe à notre focus du jour sur Chelsea ! Interdits de recrutement pendant deux mercatos, les Blues ont décidé de frapper fort cet été. Ainsi, Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Ziyech ou encore Edouard Mendy ont débarqué dans la capitale anglaise le tout pour 250 M€. Un sacré recrutement qui n'est sans doute pas terminé. Si Chelsea s'est positionné pour Milan Skriniar de l'Inter, l'équipe de Frank Lampard en pincerait pour Declan Rice, le joueur de West Ham. Mais avant de s'attaquer à ce dossier, les pensionnaires de Stamford Bridge doivent d'abord dégraisser. Et plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie. C'est le cas de Jorginho, le milieu de terrain qui n'entre plus vraiment dans les plans de son entraîneur. Le PSG et Arsenal seraient sur les rangs mais les deux clubs n'ont pas encore transmis d'offres concrètes aux Blues. Avec l'arrivée de Thiago Silva, c'est Antonio Rüdiger qui devrait en faire les frais. Là aussi, le PSG serait intéressé par un prêt du défenseur allemand. Affaire à suivre. Le club de la capitale revient régulièrement pour des joueurs de Chelsea puisque Timoué Bakayoko est aussi pisté par les Rouge et Bleu. Leonardo discuterait avec Chelsea et les représentants du joueur pour un prêt avec option d'achat à hauteur de 30 à 33 M€. La grosse nouvelle du jour concerne N'Golo Kanté ! Lassé des rumeurs de recrutement de son club à son poste, le Français aurait pris la décision de partir avant la fermeture du mercato. Il pourrait rebondir à l'Inter où Antonio Conte le désire plus que tout… Toujours dans l'entrejeu, et toujours à propos de dégraissage, Ross Barkley intéresse lui fortement Aston Villa. Là aussi, un prêt est l'option favorisée par les deux clubs. À noter aussi que les Villans aimeraient également un autre joueur de Chelsea. Ruben Loftus-Cheek est ciblé. Callum Hudson-Odoi n'est pas non plus certain de rester dans le club londonien. Le Bayern Munich le suivrait et serait sur le coup. Tout comme Leipzig et la Juve. Dernier dossier chaud à Chelsea, celui de Kepa Arrizabalaga ! Le portier espagnol, décevant depuis son recrutement à prix d'or, serait poussé vers la sortie. Il pourrait être prêté cette saison afin de retrouver de la confiance et c'est en Espagne que son nom circule.

Les Officiels

Après un très mauvais début de saison, Schalke 04 a décidé de limoger son entraîneur, David Wagner, ce dimanche. Le club de Gelsenkirchen, qui ambitionnait de se battre pour une place européenne, est actuellement lanterne rouge du championnat. De son côté, Uros Racic a prolongé son contrat de deux saisons avec Valence. Il est désormais lié jusqu'en 2024 avec le club Che.