Axel Disasi justifie le choix Chelsea

Cet été, la colonie française à Chelsea s’est agrandie avec l’arrivée d’Axel Disasi. Auteur d’une saison 2022-23 plus qu’accomplie avec l’AS Monaco (49 rencontres toutes compétitions confondues), au cours de laquelle il a effectué ses premières gammes avec l’équipe de France tout en découvrant le Mondial 2022 au Qatar, le défenseur de 25 ans a tapé dans l’œil des Blues, qui ont déboursé pas moins de 45 M€ pour s’attacher ses services. Le natif de Gonesse, qui a rejoint son ex-coéquipier sur le Rocher, Benoît Badiashile, est revenu sur les conditions de son transfert en Angleterre.

La suite après cette publicité

Le Français a été particulièrement séduit par le projet proposé par Mauricio Pochettino et a profité de sa relation avec Paul Mitchell, ex-directeur de sportif de Monaco entre 2020 et 2023 qui officie dorénavant à Londres, pour obtenir des garanties. «Comme je connaissais le directeur sportif, ça m’a rassuré. Le fait aussi que je sache qu’il s’entend bien avec Paul Mitchell. J’ai aussi posé des questions à Paul (Mitchell ndlr) par rapport au projet de Chelsea. Lui aussi a vraiment été top avec moi. Il me disait qu’il y avait une équipe et une ligne directive claire. Le fait que je lui fasse confiance, ça m’a rassuré», a affirmé le défenseur des Blues dans les colonnes de L’Equipe.