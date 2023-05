LdC, AC Milan : Divock Origi lance déjà le match retour face à l’Inter

La suite après cette publicité

Après la défaite face à l’Inter à San Siro (0-2) en demi-finale aller de la Ligue des Champions, l’attaquant belge de l’AC Milan Divock Origi, absent du onze de départ mais entré à l’heure de jeu, ne s’est pas étalé sur le match de ce mercredi soir, préférant déjà lancer la deuxième match en évoquant les ingrédients à mettre pour renverser la vapeur et aller chercher la finale de C1.

«On a bien préparé ce match, après en demi-finale de Champions League, il y a beaucoup de facteurs. Ils ont mis des buts, on a eu des opportunités, mais voilà. Il y aura encore un match. Il faudra entrer sur le terrain et être courageux. Il faudra faire le meilleur match possible. Il faudra finir les actions et gagner le prochain match», a déclaré le joueur de 28 ans au micro de Canal +.

