OL : Rayan Cherki a impressionné Nicolas Tagliafico

La suite après cette publicité

Arrivé cet été à l'OL, Nicolas Tagliafico a pris rapidement ses marques. L'Argentin a ouvert son compteur but vendredi face à Troyes. Le latéral gauche veut poursuivre sur cette voie, lui qui a été impressionné par un joueur lyonnais. C'est ce qu'il a avoué dans les colonnes du Progrès.

«Rayan (Cherki) est un grand joueur, mais très individualiste. C’est normal en même temps, il est jeune et veut devenir une étoile dans le futur. C'est aussi mon rôle de l'aider, et aussi celui de Corentin ou Alexandre, de lui montrer l'intérêt de jouer en équipe. Ces diamants, il faut les polir. Il y a beaucoup de bons jeunes à l’OL. Malo (Gusto) est aussi très fort. J’ai lu dans un journal que Lyon a la meilleure académie du pays et ça me stimule aussi. S’il y a du talent, avec discipline et ordre, il y a de grandes choses au bout.» Les jeunes cracks rhodaniens apprécieront.