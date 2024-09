C’est l’hécatombe au Real Madrid !

La poisse a encore touché le Real Madrid. Hier, le club de la capitale espagnole a vécu une journée incroyablement malchanceuse avec l’annonce de trois joueurs blessés ! À l’heure où des rumeurs indiquaient que la Casa Blanca souhaitait retenir plusieurs de ses stars durant cette trêve internationale, l’enchaînement de blessures survenu ces dernières heures risque de conforter les Merengues dans leurs pensées.

Hier, deux joueurs de l’équipe de France, Aurélien Tchouameni et Ferland Mendy, ont ainsi quitté les Bleus. Le premier est touché au pied gauche, tandis que le second est blessé au tibia de la jambe droite. Aucune durée d’indisponibilité n’a été officiellement annoncée, mais Relevo assure que Mendy devrait être disponible pour le prochain match du Real, le 14 septembre prochain face à la Real Sociedad. Madrid prie pour qu’un tel optimisme concerne également Tchouameni.

Un milieu de terrain décimé

Ces deux pépins physiques s’ajoutent à la tuile subie le même jour par Dani Ceballos. Victime d’une entorse de grade III avec atteinte ligamentaire à la cheville droite, le milieu de terrain, qui était annoncé partant au mercato, a vu ses plans tomber à l’eau. Il sera indisponible environ deux mois. L’entrejeu madrilène est d’ailleurs fortement touché puisqu’il convient de rappeler qu’Eduardo Camavinga souffre d’une entorse du ligament collatéral interne du genou gauche et qu’il est, lui aussi, annoncé out pour deux mois.

Victime d’une lésion du muscle mince plantaire de la jambe droite, Jude Bellingham est également à l’infirmerie, mais l’Anglais est attendu sur les terrains dans moins d’un mois. Une véritable hécatombe si l’on ajoute la grave blessure au genou (rupture du ligament croisé) du jeune Joan Martinez (17 ans) lors d’un entraînement avec l’équipe première et celle de David Alaba. Le défenseur autrichien n’a toujours pas repris l’entraînement et n’a plus joué de match officiel depuis le mois de décembre 2023.