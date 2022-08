FC Barcelone : 5 joueurs sont sur le point de prendre la porte !

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone est toujours face à un énorme chantier. Malgré les différents leviers financiers activés par la direction de Joan Laporta, qui ont notamment permis de pouvoir débourser de belles sommes pour Robert Lewandowski, Raphinha ou Jules Koundé, les Catalans ne sont toujours pas tirés d'affaire. Il faut encore travailler pour pouvoir inscrire les recrues auprès de la Liga.

Et pour y parvenir, c'est simple : baisser les salaires et/ou vendre des joueurs. Le club discute déjà avec plusieurs cadres pour qu'ils acceptent de revoir leurs émoluments à la baisse, avec un Gerard Piqué qui aurait même proposé de jouer... gratuitement. Il y a aussi cette histoire des contrats possiblement illégaux qui pourraient être annulés, et qui concernent Frenkie de Jong, Marc-André ter Stegen, Gerard Piqué et Clément Lenglet. Puis, il y a ces joueurs qui peuvent partir pour renflouer les caisses...

Cinq départs en vue

On retrouve ainsi Memphis Depay. En ce moment, divers médias italiens évoquent un accord entre la Juve et l'attaquant néerlandais. Seulement, les Turinois veulent qu'il arrive gratuitement. Le Barça serait de son côté prêt à accepter un petit chèque symbolique pour vendre le joueur et surtout, économiser son salaire. C'est, aujourd'hui, le joueur le plus coté parmi les indésirables. De son côté, selon la presse catalane, Samuel Umtiti, dont le salaire est lui plutôt conséquent, est actuellement en train de résoudre son avenir, d'où son absence lors du Joan Gamper dimanche soir. Le nom de son futur club n'a pas filtré.

Viennent ensuite certains jeunes qui ont une belle cote. Il y a Nico Gonzalez, même si son futur départ en prêt à Valence s'explique surtout pour des raisons sportives plutôt que financières, le joueur ayant besoin de temps de jeu et il entre dans les plans d'avenir du club. Cas de figure similaire pour le Marocain Abde, qui a plusieurs clubs de Liga prêts à l'accueillir selon Mundo Deportivo, parmi lesquels le Betis, Villarreal, Cadiz et Girona. Enfin, le joueur du Barça B, Mika Marmol (21 ans), est aussi sur le marché selon le journal catalan. Il a lui aussi des options en Liga ou en deuxième division, que ce soit pour un prêt ou un transfert qui rapporterait un petit montant au club. Mais le moindre euro est bon à prendre actuellement...