L'incroyable proposition de Gerard Piqué au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone est sous pression. Malgré un mercato de folie marqué par les arrivées de Robert Lewandowski, Jules Koundé, Franck Kessié, Andreas Christensen ou encore Raphinha, ainsi que la prolongation d'Ousmane Dembélé, les Culés ne peuvent pas encore compter officiellement sur tout le monde. Pour le faire, l'écurie catalane doit vendre certains joueurs et alléger sa masse salariale. Les dirigeants blaugranas, qui ont vendu une bonne partie de leurs actifs, comptent aussi sur l'aide de certains éléments, qu'ils espèrent convaincre de faire un geste en baissant leurs salaires.

D'autant que d'après Sport, le président Joan Laporta estime qu'il y a eu des choses louches de la part de l'ancienne direction autour des prolongations de contrat de Frenkie de Jong, Gerard Piqué, Marc-André ter Stegen et Clément Lenglet. Le patron culé a pointé du doigt des activités étranges avec des baisses de salaires temporaires mais qui seraient compensées au fur et à mesure. Une manoeuvre jugée illégale par les avocats du FCB et qui coûterait au total 311 millions d'euros. De quoi faire enrager les dirigeants actuels, qui cherchent à réduire la dette du club.

Piqué était prêt à jouer gratuitement

Pour cette raison, le Barça, qui a prévenu les principaux intéressés, souhaite donc annuler ces contrats et trouver un accord avec les joueurs. Outre Ter Stegen, qui serait prêt à revoir ses émoluments à la baisse, Gerard Piqué, qui avait déjà accepté de baisser son salaire l'an dernier pour que les recrues puissent être inscrites, serait aussi prêt à faire un geste. AS révèle même que le défenseur ibérique a même fait une sacrée proposition à ses dirigeants, lui qui est prêt à se sacrifier pour que son club puisse être en règle et enregistrer les nouveaux joueurs.

Ainsi, l'Espagnol, qui sera le cinquième défenseur central de son équipe, ne veut pas être un problème et va changer cette semaine les termes de son contrat. Son salaire va être réduit. Mais AS indique que Piqué était même décidé à aller plus loin puisqu'il a proposé de jouer gratuitement pour le Barça lors d'une réunion organisée récemment. Un geste fou apprécié par les pensionnaires du Camp Nou, qui ont refusé. L'amour du maillot n'a visiblement pas de prix pour Gerard Piqué !