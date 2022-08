FC Barcelone : nouvelles grosses révélations sur le scandale des contrats

La suite après cette publicité

Chaque jour apporte son lot de surprises lorsque l'on suit l'actualité du FC Barcelone. Entre mercato, leviers financiers, polémiques en tout genre et sorties médiatiques de tous les côtés, l'été barcelonais est pour le moins riche en actualité. Et voici qu'une nouvelle affaire concernant le contrat de Frenkie de Jong a éclaté hier. Dans son contrat signé avec la direction de Josep Maria Bartomeu, il y aurait eu quelques traces d'activité criminelle, et la direction actuelle souhaite donc l'annuler. Et ce, pour faire des économies.

Mais ce n'est pas tout. Comme l'indique le média Sport, les contrats de Gerard Piqué, Marc-André ter Stegen et Clément Lenglet, qui avaient aussi été prolongés le 20 octobre 2020 comme celui du Néerlandais, sont aussi concernés et Joan Laporta a des indices de choses plus ou moins louches autour. Il s'agit de contrats avec des baisses de salaires temporaires pour les quatre concernés, mais qui sur le long terme seraient compensées et coûteraient au club 311 millions d'euros...

Les joueurs risquent gros

Autant dire que, au delà d'éventuels délits commis par les équipes de Josep Maria Bartomeu dans ces opérations, c'est une catastrophe sur le plan financier. Le Barça veut donc annuler ces quatre contrats, menaçant de porter tout ça en justice. Pour l'instant, les dirigeants ont déjà contacté les quatre joueurs et aucun n'a vraiment répondu, même si Gerard Piqué, lui, serait prêt à faire une croix dessus et trouver un accord avec le club. Toujours selon le média, les avocats du Barça considèrent que ces contrats peuvent être illégaux et donc annulés.

Les trois autres joueurs risquent gros s'ils ne trouvent pas d'accord avec le club, puisque si cela venait à finir devant les tribunaux, ils pourraient même retrouver leur ancienne situation contractuelle mais surtout, devoir rendre les sommes payées par le Barça depuis la signature des contrats en question. Encore une drôle d'histoire dont se seraient bien passés les décideurs blaugranas...