Chelsea : Thomas Tuchel a déjà ciblé ses priorités estivales

Chelsea réalise un excellent début de saison. Leader de Premier League avec un petit point d'avance sur Manchester City, le club londonien affiche un visage séduisant cette saison. Mais savoir se projeter vers l'avenir, constitue également le travail d'un entraineur de haut niveau. Thomas Tuchel ne l'occulte pas et a suffisamment décrypté le jeu de son équipe pour identifier les potentielles retouches à apporter. Pas forcément fan du mercato d'hiver, le technicien allemand vise plutôt l'été prochain pour renforcer sensiblement son effectif. Et paradoxalement, c'est dans l'entrejeu que l'ancien coach du Paris Saint-Germain souhaiterait obtenir des renforts, malgré la présence de N'Golo Kanté ou encore Jorginho.

Dans son édition du jour, le Telegraph révèle ainsi que deux noms ont été cochés par le principal protagoniste. Le premier fréquente régulièrement la sélection anglaise, il s'agit de Declan Rice. Le milieu de West Ham n'a toujours pas prolongé son bail avec les Hammers. L'intéressé a même éconduit à deux reprises les propositions formulées par sa direction. Si cette dernière n'envisage clairement pas un départ de son joueur et compte plus que jamais sur lui, elle ne peut s'aligner sur ses exigences financières. Outre l'aspect économique, l'international anglais affiche de grosses ambitions pour le futur.

Thomas Tuchel apprécie Declan Rice et Aurélien Tchouaméni

Celle-ci se matérialise par une volonté accrue de remporter des trophées et disputer la prestigieuse Ligue des champions. West Ham parviendra-t-il à accéder aux requêtes de Rice ? Rien n'est moins sûr, et Chelsea compte s'engouffrer dans la brèche. L'intérêt des Blues pour le joueur de West Ham n'est pas nouveau, puisque Frank Lampard à l'époque souhaitait déjà l'enrôler. Il semblerait que Thomas Tuchel soit sur une longueur d'ondes similaire... « Declan est un membre important de l'équipe d'Angleterre, donc cela parle de lui-même. Très fort dans la construction et très intelligent dans les passes. Je suis absolument conscient qu'il vient de l'académie et qu'il est très proche de nos gars, » a ainsi commenté l'entraîneur allemand récemment.

Outre Declan Rice, Tuchel possède une autre option pour renforcer son entrejeu : Aurélien Tchouaméni. Les quelques années passées en Ligue 1, ont permis au manager des Blues d'apprécier les profils de certains joueurs. Et Tchouaméni a littéralement tapé dans l'œil du coach de Chelsea. Mais attention, l'international français ne manquera pas de prétendants l'été prochain... En attendant, Thomas Tuchel possède une vision claire sur le futur visage de son Chelsea cuvée 2022-2023...