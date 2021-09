Eduardo Camavinga revient sur son transfert au Real Madrid

La suite après cette publicité

Frustré par l'échec du dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid a finalement soulagé son portefeuille dans les dernières heures du mercato estival en attirant dans ses filets Eduardo Camavinga. Formé au Stade Rennais, le jeune milieu de terrain de 18 ans a donc décidé de rejoindre, pour les six prochaines saisons, l'une des plus grandes écuries européennes pour un transfert estimé à 30 millions d'euros. Grand espoir du football mondial, le milieu international français (3 sélections, 1 but), un temps courtisé par le club de la capitale, s'apprête à ouvrir une nouvelle page de sa carrière.

Une trajectoire que le principal intéressé appréhende avec bonheur et sérénité comme il l'a ainsi révélé dans un entretien accordé au quotidien L'Équipe : «ça s'est fait plutôt rapidement, à la veille de la fin du mercato. C'est beaucoup de joie, de fierté. Les copains m'ont chambré et sont contents pour moi. C'est un rêve, tout joueur aimerait jouer au Real Madrid et je suis aussi content d'être avec les Espoirs et de retrouver les copains. Ça fait plaisir d'avoir la victoire. (...) Avec les événements (le transfert au Real Madrid), c'est sûr que j'étais heureux et je marque en plus mon premier but avec les Espoirs, ça me rend encore plus heureux.»

Ambition et humilité comme mots d'ordre

Auteur d'une prestation étincelante contre la Macédoine du Nord ce jeudi, Camavinga occupe désormais une place de choix au sein de la sélection Espoirs et peut légitimement ambitionner un avenir radieux sous le maillot des A. Mais là-encore, le natif de Miconje avance avec humilité et lucidité : «dès qu'on est sélectionné, il faut donner le meilleur, quel que soit son club. Ce n'est pas parce que j'ai signé au Real que ça me donne un statut en plus. Je dois apporter mon expérience aux Espoirs, et ce sera pareil avec le Real Madrid qu'avec Rennes. Je me sens un leader des Espoirs car ça fait longtemps que je suis avec cette sélection, je connais tous les joueurs, ça aide sur le terrain et en dehors.»

Ne cachant pas ses très grandes ambitions, Camavinga est alors conscient que le Real Madrid peut le propulser dans une autre sphère mais souhaite prendre les choses avec rigueur, sans brûler les étapes : «tout footballeur veut jouer avec sa sélection A mais il faut prendre étape par étape. Je vais d'abord rentrer chez moi, faire mes affaires à Rennes, aller au Real, y faire ma place petit à petit et on verra ensuite. Il faut être à 100 % avec les Espoirs, et il faut aussi se rendre à l'évidence que je n'ai pas tout fait pour être avec les A. Je dois tout donner, prendre les Espoirs à cœur car c'est l'équipe de France, et j'espère tout donner pour retourner avec les A.» Une nouvelle étape où de toutes autres responsabilités l'attendent et que le néo-madrilène semble déjà bien avoir intégrées : «c'est rare que je frappe, mais mon père m'a mis un savon, il m'a dit qu'il fallait que je commence à tenter. Passer c'est bien, mais il faut que je prenne mes responsabilités, c'est ce que j'ai fait.»