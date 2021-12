La mise au point du Stade Rennais sur son match «reporté» contre Tottenham

Il y a quelques heures, en pleine soirée de Ligue des Champions, Tottenham publiait un communiqué pour annoncer le report de sa rencontre de Ligue Europa Conférence jeudi soir contre le Stade Rennais. La raison ? Un grand nombre de cas de Covid-19 au sein du club anglais. Mais ce mercredi soir, la formation française a tenu à mettre certaines choses au clair après l'annonce des Spurs. Car selon le SRFC, la rencontre n'est pas encore officiellement reportée.

«Suite au communiqué publié par Tottenham à 21h ce mercredi, le Stade Rennais F.C. tient à préciser les faits suivants. Lors d’une visioconférence qui s’est tenue à 19h45 entre les représentants de l’UEFA, de Tottenham et du SRFC, la directrice du football des Spurs a fait part de son intention de ne pas jouer le match d’UEFA Europa Conference League de jeudi soir. Décision unilatérale qui n’a aucunement été confirmée par l’UEFA. La représentante de Tottenham n’a pas voulu annoncer le nombre de ses joueurs touchés par la Covid alors que la règle stipule qu’un match doit être joué tant que l’équipe dispose de 13 joueurs de champ et d’un gardien. Elle a argué une décision des autorités anglaises sans pour autant avancer le moindre document officiel. Le match n’étant pas officiellement annulé par l’UEFA, le Stade Rennais F.C. a maintenu sa décision de jouer. Face à ce "fog londonien", le SRFC se réserve le droit de saisir l’UEFA. Ce manque de fair-play est d’autant plus flagrant que Tottenham avait confirmé par mail la tenue du match en début d’après-midi avant de prévenir les Rennais de son intention de ne pas jouer juste après leur atterrissage à London City», explique Rennes dans son communiqué.